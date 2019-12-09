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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
Зимняя Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Продолжение: Спортсмены из России смогут поехать на Олимпийские игры только в нейтральном статусе

CA-NEWS (CA) -  Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира: футбольных и хоккейных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — говорится в сообщении.

Таким образом, российские спортсмены в ближайшие четыре года не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также Россия лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Кроме того, исполком ВАДА ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

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