Российская кинокомпания снимет в Узбекистане сказку "Маленький Мук"

CA-NEWS (UZ) - Российская кинокомпания СТВ начнет съемки приключенческой сказки "Маленький Мук". Работы над мультфильмом начнутся в 2020-м году в Узбекистане, сообщили местные СМИ.

Генеральный директор кинокомпании СТВ, продюсер фильма Сергей Сельянов отметил, что для съемок фильма рассматривались разные локации в ОАЭ, Тунисе, Марокко, Иордании и Крыму. В итоге выбор пал на Узбекистан.

"Это приключенческая волшебная сказка. Почему мы решили снимать в Узбекистане? Потому что почувствовали, и это очень важно, возрождение наших взаимоотношений, теплое, дружеское отношение".

Выход в прокат сказки «Маленький Мук» запланировано на январь 2021 года.