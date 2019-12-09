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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российская кинокомпания снимет в Узбекистане сказку "Маленький Мук"

CA-NEWS (UZ) -  Российская кинокомпания СТВ начнет съемки приключенческой сказки "Маленький Мук". Работы над мультфильмом начнутся в 2020-м году в Узбекистане, сообщили местные СМИ.

Генеральный директор кинокомпании СТВ, продюсер фильма Сергей Сельянов отметил, что для съемок фильма рассматривались разные локации в ОАЭ, Тунисе, Марокко, Иордании и Крыму. В итоге выбор пал на Узбекистан.

"Это приключенческая волшебная сказка. Почему мы решили снимать в Узбекистане? Потому что почувствовали, и это очень важно, возрождение наших взаимоотношений, теплое, дружеское отношение".

Выход в прокат сказки «Маленький Мук» запланировано на январь 2021 года.

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