РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спортсмены из России смогут поехать на Олимпийские игры только в нейтральном статусе
Предыстория: Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

CA-NEWS (CA) -  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны, сообщили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Данное решение было принято в понедельник, 9 декабря, на заседании исполкома WADA в швейцарской Лозанне. Вердикт исполкома был основан на рекомендациях независимого комитета по соответствию (CRC), которые были опубликованы 25 ноября. CRC также рекомендовал запретить России принимать крупные международные соревнования в течение четырех лет.

Ближайшие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио, а следующая зимняя Олимпиада и Паралимпиада состоятся в 2022 году в Пекине.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Встреча «нормандской четверки» продлится три часа, - представитель ФРГ
  • Таджикистан просит средства у ЕБРР и АБИИ для завершения строительства объездной дороги Обигарм-Нурабад
  • «В Европе любой, кто идет на конфликт с журналистами, в конечном итоге будет уволен», — Неъматов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×