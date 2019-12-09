Спортсмены из России смогут поехать на Олимпийские игры только в нейтральном статусе

CA-NEWS (CA) - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны, сообщили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Данное решение было принято в понедельник, 9 декабря, на заседании исполкома WADA в швейцарской Лозанне. Вердикт исполкома был основан на рекомендациях независимого комитета по соответствию (CRC), которые были опубликованы 25 ноября. CRC также рекомендовал запретить России принимать крупные международные соревнования в течение четырех лет.

Ближайшие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио, а следующая зимняя Олимпиада и Паралимпиада состоятся в 2022 году в Пекине.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.