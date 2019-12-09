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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сын президента Бердымухамедова открыл теплицу и госпиталь

CA-NEWS (TM) -  В Каахкинском этрапе Ахалского велаята Туркменистана состоялись торжества по случаю открытия теплицы и госпиталя с участием главы Ахалского велаята Сердара Бердымухамедова.

Площадь теплицы, в которой будете выращивать высокоурожайные сорта томатов, составляет 20 гектаров, сообщило 8 декабря госинформагентство ТДХ.

Открытие объекта традиционно сопровождалось торжеством: концертом, выставкой достижений частных производителей сельхозпродукции и демонстрацией видеоролика, рассказывающего о новой теплице.

Что касается госпиталя, то там разместились отделения хирургии, реанимации, терапии, детское и консультативно-диагностическое.

Издание также сообщает, что в этрапе решен вопрос водоснабжения: построен 15-километровый водовода Хиваабат-Каахка, который ежесуточно поставляет в местную систему водоснабжения 14 тысяч кубометров воды из речки Лайынсув.

Напомним, что 5 декабря сын президента открыл в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята теплицу площадью в 30 гектаров по выращиванию элитных сортов томатов.

В апреле проправительственные СМИ доложили, что ежемесячно Туркменистан экспортирует в соседние страны по 200 тонн томатов. Российские СМИ сообщали, что в экспортных туркменских томатах неоднократно находили вредителей.

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