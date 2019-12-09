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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане продавцы сбывают некондиционные товары вместе с востребованными - СМИ

CA-NEWS (TM) -  За прошедшую неделю президенту Гурбангулы Бердымухамедову дважды докладывали о работе по насыщению рынков продуктами по доступным ценам.

Однако, как сообщают «Хроники Туркменистана», у магазинов и на базарах по-прежнему скапливаются очереди. Пользуясь ситуацией, продавцы пытаются сбыть неходовой товар, обязывая покупать его в нагрузку к востребованным продуктам.

Например, на базаре №3 в 30-м микрорайоне Ашхабада продают импортные куриные окорочка, которые стоят 10 манатов за килограмм, вместе с которыми продавцы обязывают купить курицу производства местного объединения «Гуш топлумы», килограмм которой стоит уже 13 манатов.

Здесь же килограмм бананов, согласно ценнику, стоит 6 манатов. Но за эту цену можно купить только подгнившие бананы. Если покупатель выбирает бананы получше, то заплатить придется уже 8 манатов.

Некоторые продавцы вместе с бананами обязывают покупать по три груши, за которые придется доплатить еще 5,5-6 манатов.

Помимо этого, пенсионеры жалуются на то, что в госмагазинах запретили продавать товары за наличные. Оформление карт затягивается на месяц-полтора, поэтому многие опасаются, что останутся к праздникам без продуктов.

Напомним, что курс доллара на «черном рынке» в Ашхабаде на 8 декабря составлял 18,80 манатов при покупке и 19,10 манатов при продаже.

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