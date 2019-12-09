Сотрудники таджикской милиции снимают отпечатки пальцев у торговцев рынка «Корвон»

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники милиции начали сбор отпечатков пальцев и проверку документов у предпринимателей и торговцев самого крупного в столице рынке «Корвон». В МВД Таджикистана заявили, что эти меры связаны с обеспечением безопасности, передает Радио Озоди.



Сбор отпечатков пальцев и проверка документов начались через месяц после нападение на заставу "Ишкобод" погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе. Лица, совершившие нападение в половине четвертого ночи 6 ноября, были боевиками ИГ, сообщил пресс-центр ГКНБ Таджикистана. Как уточнило ведомство, 20 боевиков проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. Источники, близкие к следствию, сообщили о предпринимателе с рынка "Корвон", который продал свою торговую точку, а на вырученные деньги приобрел несколько автомашин для боевиков.

Торговцы рынка «Корвон» 9 декабря в беседе с Радио Озоди сообщили, что руководство рынка ранее предупредило всех о сборе отпечатков пальцев и проверке документов. Однако, по словам Пайрава Мирзомадова, причина проверки до сих пор остается неизвестной. «Перед снятием отпечатков пальцев, мы все заплатили по 6 сомони в филиале «Амонатбанка» на рынке. Нас попросили иметь при себе патент на работу», - говорит предприниматель.

В МВД Таджикистана заявили, что сбор отпечатков пальцев и проверка документов у предпринимателей и торговцев рынка «Корвон» связаны с мерами по обеспечению безопасности.От дальнейших комментариев в правоохранительном ведомстве отказались.

Халима Файзиева, директор рынка «Корвон» в беседе с Радио Озоди заявила, что сбор отпечатков пальцев и проверка документов - обычная процедура, но призналась, что впервые проводится на территории «Корвона».Для снятия отпечатков пальцев у одной из ворот рынка открыт специальный пункт.

Напомним, в результате проведенной операции силовых структур против напавших на погранзаставу «Ишкобод», по данным Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана,15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. Власти Таджикистана официально подтвердили гибель двоих силовиков - милиционера Бахрома Косимзода и пограничника Изатулло Латифова. Однако, по информации источников Радио Озоди, в результате инцидента погибли не менее 6 человек – пять пограничников и один сотрудник органов внутренних дел. Официальные органы не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Два дня спустя после инцидента «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на заставу погранотряда «Султонобод». В опубликованном 8 ноября на сайте «Амак» заявлении ИГ сказано, что в результате атаки боевиков были убиты 10 военнослужащих погранвойск Таджикистана.