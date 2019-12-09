В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
- Азия и мир, общество
- 17:26, 09 декабря 2019
- Просмотров: 279
CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате мощного пожара, который охватил в воскресенье утром одну из фабрик в столице Индии Нью-Дели, возросло до 43, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 32 жертвах.
По информации телеканала NDTV, к моменту начала возгорания, точные причины которого до конца не установлены, большинство жертв спали на территории предприятия. Всего же на тот момент на фабрике находились около 50 человек.
Сейчас пламя, охватившее территорию порядка 55 квадратных метров, ликвидировано силами 27 пожарных расчетов. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Полиция ведет расследование случившегося.