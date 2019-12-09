В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате мощного пожара, который охватил в воскресенье утром одну из фабрик в столице Индии Нью-Дели, возросло до 43, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 32 жертвах.

По информации телеканала NDTV, к моменту начала возгорания, точные причины которого до конца не установлены, большинство жертв спали на территории предприятия. Всего же на тот момент на фабрике находились около 50 человек.