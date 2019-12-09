Эрмитаж подарил Монголии копию Чингисова камня

CA-NEWS (MNG) - Государственный Эрмитаж передал в пятницу в дар Монголии копию одного из древнейших памятников монгольской письменности - Чингисова камня XIII века. Ее разместят в создаваемом в Улан-Баторе музее Чингисхана, сообщил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время подписания с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским документа о передаче копии, передает ТАСС.



"Мы настроены на то, чтобы всемерно поддерживать изучение деятельности Чингисхана, и я очень рад, что вы так бережно относитесь к моментам, связанным с историей нашей страны. Мы приняли решение в следующем году построить музей Чингисхана у нас в столице. Мы признательны вам, что именно к этому моменту вы дарите нам копию каменного письма с именем Чингисхана", - сказал премьер-министр Монголии.

Чингисов камень - гранитная плита, датируемая 1224-1225 годами, с надписью: "Когда после завоевания сартаульского народа Чингисхан собрал нойонов всего монгольского улуса в местности Буха-Суджихай, Есунхэ выстрелил (из лука) на 335 саженей". Камень найден в XIX веке на городище Хирхира в Южной Сибири, в 1936 году его передали в Эрмитаж.

В 2017 году Лаборатории научной реставрации драгоценных металлов поручили провести работы по 3D-сканированию и моделированию памятника, в результате удалось получить объемную модель и изготовить точную форму для изготовления реплики. Реплику создали методом послойного выращивания памятника из полимера с гранитной крошкой с соблюдением всех музейных правил копирования.

"Мы очень рады, что получилось так, что мы можем вам подарить копию в момент, когда готовится новый музей, и место уже для нее есть", - сказал Пиотровский на церемонии передачи копии.