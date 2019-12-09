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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Таджикистана напоил и изнасиловал 13-летнюю девочку в Петербурге
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  В Петербурге малолетняя девочка стала жертвой своей же наивности. В 7 декабря, полиция по Колпинскому району получило сообщение из детской городской больницы № 5 о том, что к ним поступила 13-летняя пациентка. Девочка обратилась к гинекологу и рассказала, что один взрослый парень несколько часов насиловал ее после того, как напоил.

- По рассказам девочки и по данным расследования, 4 декабря, девочка пошла в гости к малознакомому 22-летнему парню по имени «Салимжон». Квартиру она не запомнила, но точно знает, что дом находится в поселке Металлострой в Колпино, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Там с 17:30 до полуночи девочка вместе со знакомым сначала распивали спиртные напитки, а после молодой человек начал распускать руки и вступил со школьницей во взрослые сексуальные отношения.

Подозреваемым развратителем оказался 22-летний приезжий из Таджикистана. На данный момент его разыскивает полиция. Также возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

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