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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Казахстана встретится с госсекретарем США в Вашингтоне

CA-NEWS (KZ) -  12-13 декабря планируется официальный визит министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в США по приглашению американской стороны, сообщает пресс-служба МИД РК.

В рамках визита предусмотрены встречи с государственным секретарем Майком Помпео, официальными представителями Правительства, Конгресса США и Всемирного банка.

В ходе планируемых переговоров будет обсужден широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки.

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