Глава МИД Казахстана встретится с госсекретарем США в Вашингтоне

CA-NEWS (KZ) - 12-13 декабря планируется официальный визит министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в США по приглашению американской стороны, сообщает пресс-служба МИД РК.



В рамках визита предусмотрены встречи с государственным секретарем Майком Помпео, официальными представителями Правительства, Конгресса США и Всемирного банка.

В ходе планируемых переговоров будет обсужден широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки.