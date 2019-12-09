10 и 11 декабря в Нур-Султане пройдет 14-ая международная встреча высокого уровня по Сирии

CA-NEWS (KZ) - 10-11 декабря в Нур-Султане в рамках Астанинского процесса пройдет 14-ая международная встреча высокого уровня по Сирии, сообщил глава МИД Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга.



Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в столицу. Среди них делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Делегацию России возглавит Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со Старшим помощником Министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

За день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 11 декабря.