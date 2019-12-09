Гражданам Узбекистана чаще отказывают в визе в США, чем соседям по региону

CA-NEWS (UZ) - Госдеп США поделился статистикой по отказам гражданам других стран в визе категории B (турвиза и гостевая виза В1/В2) за 2019 год.

Среди стран Центральной Азии больше всего отказов у Узбекистана - 68,06%, но при этом процент подачи и численность подающих на визу выше, чем у соседей по региону.

Доля отказов гражданам Кыргызстана во въезде в США составила 67,75%. У остальных соседних стран следующая статистика: Казахстан - 42,58%, Туркменистан - 52,26%, Таджикистан - 60,97%.

100% отказ у трех стран - Северной Кореи, Федеративных Штатов Микронезии и Палау.

Нулевой процент отказа - для граждан Лихтенштейна.