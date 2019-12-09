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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил обжаловать решение WADA

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «продолжением антироссийской истерии» решение Всемирной антидопинговой организации (WADA) на четыре года отстранить Россию от всех крупных международных соревнований, передает ТАСС.

На встрече с вице-премьерами он поручил Ольге Голодец попросить соответствующие спортивные структуры обжаловать решение WADA. Те «российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», сказал Медведев.

По словам премьера, повторение WADA таких решений, в том числе в отношении спортсменов, которые уже понесли наказание в том или ином виде, «наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии».

Медведев напомнил, что в недавнем интервью уже говорил о том, что в российском спортивном сообществе есть значительные проблемы с допингом.

9 декабря WADA ввело против России санкции сроком на четыре года. Антидопинговое агентство запретило использовать гимн и флаг, а также проводить в России международные соревнования. В WADA обвиняют Россию в манипулировании базами данных московской антидопинговой лаборатории с целью скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

Решение о согласии или несогласии с предписаниями исполнительного комитета WADA и их последствиями наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит 19 декабря. В случае, если в РУСАДА не согласятся с WADA, Москва сможет обжаловать санкции в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

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