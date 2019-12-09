Гражданство в Узбекистане за три года получили около 10 тыс. человек

CA-NEWS (UZ) - За последние три года гражданство Узбекистана получили почти 10 тыс. человек, сообщил президент Шавкат Мирзиёев на собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции.

«За последние три года гражданство Республики Узбекистан получили 9 692 наших соотечественника, в том числе в нынешнем году – 5 868», – сказал президент. Вместе с тем, добавил он, еще многое предстоит сделать в данном направлении.

С 2007 года по декабрь 2016-го власти страны вообще не выдавали паспорта иностранцам и лицам без гражданства, в том время как с момента обретения независимости в 1991 году вплоть до 2007-го узбекские паспорта смогли получить лишь 482 человека.

В настоящее время в Узбекистане проживает 95 857 лиц без гражданства, что составляет 78,5% от общего числа лиц без гражданства всей Центральной Азии.

Ранее в МВД заявили, что ожидается принятие в гражданство 49 228 лиц, которые были зарегистрированы в Узбекистане до 1 января 1995 года, но все еще не получили статус гражданина республики.