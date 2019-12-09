В Туркменистане с бюджетников и школьников собирают деньги на новогодние украшения

CA-NEWS (TM) - В Марыйском и Лебапском велаятах у сотрудников бюджетных организаций и учащихся школ собирают деньги на покупку новогодних украшений. Об этом сообщили независимые друг от друга источники Радио Азатлык в Туркменистане.

«В Мары перед каждым предприятием требуют установить новогоднюю ёлку. Новогодние елки должны быть установлены до конца текущей недели. Для этого собирают с каждого работникапо по 10 манатов» - сообщил корреспондент Азатлыка.

Денежные средства в городе Мары собирают в частности у сотрудников больниц, школ, а также учащихся школ.

По словам корреспондента Азатлыка в Лебапе, в настоящее время от школьников города Туркменабад требуют деньги не только для украшения к новому году внешнего фасада школ, но школьных классов.

«У учеников школ №1, 2 и 7 было собрано до 100 манат. С некоторых обеспеченных учеников №12 и 15 школ было собрано до 2000 манат», - сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапе ссылкой на родителей и преподавателей школ.

Он также отметил, что у многих семей очень ограниченное финансовое положение. Но родители опасаются «претензий к своим детям, а также того, что занизят оценки, поэтому вынуждены отдавать требуемые деньги.

«У многих родителей школьников затруднительное финансовое положение. Несмотря на то, что многие директора школ знают это, делают вид что не понимают. Они, чтобы выделиться на фоне других школ, соревнуются в установке большей и более нарядной ёлки . Для них превыше всего показуха перед чиновниками. Степень их угодничества дошла до предела», - отмечает один собеседников Азатлыка.

Сбор денег осуществляется вслед за распоряжением главы государства, поручившим региональным чиновникам подготовиться на высшем уровне ко дню Международного Нейтралитета и к Новому году.

В период тяжелейшего экономического кризиса Туркменистан продолжает проводит торжественные праздники и массовые мероприятия, участники которых обязаны сдавать деньги, а также приобретать одежду, оборудование и инвентарь за свой счет.

Минимальная заработная плата в Туркменистане составляет около $228 долларов. Максимальная зарплата, в частности преподавателя школы составляет $400.