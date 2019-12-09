Коллектив ансамбля «Лезгинка» из Дагестана завершил гастрольный тур по Узбекистану

CA-NEWS (UZ) - Дни культуры России в Узбекистане открылись во Дворце искусств «Туркистон» концертом Государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», сообщает Минкультуры.

По словам посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева, за последние три года отношения между странами приобрели небывалое развитие, особенно в области культуры. Проходят музейные обмены, театральные гастроли между регионами России и Узбекистана.

Выступление заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», которому в этом году исполняется 60 лет в рамках Дней культуры России в Узбекистане пройдет также в Самарканде, запланирован Международный кинофорум в Ташкенте.