В Париже состоялась первая встреча Путина и Зеленского в рамках «нормандского саммита»

CA-NEWS (CA) - После четырёхстороннего саммита в «нормандском формате» в Елисейском дворце прошла встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.

- Он по каждому вопросу детально разбирает этот вопрос на детали… и мы начинаем каждое слово урегулировать. Это сложно. Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим, сегодня были некоторые уступки, и я это почувствовал, - цитирует слова Зеленского РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

После многочасовых переговоров в "нормандском формате" в Париже президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии договорились о новом обмене пленными до конца года и о новой встрече через четыре месяца. Не удалось прийти к компромиссу в трех других важных и принципиальных вопросах: в том, что касается передачи Украине контроля над границей, проведении выборов в неподконтрольных районах и транзите российского газа. Главный итог встречи: стороны "договорились договариваться", передает BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники саммита договорились об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до 31 декабря этого года. А Владимир Путин указал, что в итоговом коммюнике подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.

Макрон назвал "нормандский саммит" плодотворным, а Меркель сказала, что удовлетворена результатами: "Есть добрая воля и позитивный настрой".

О чем договорились

- Новая встреча в "нормандском формате" должна состояться в течение четырех месяцев

Об обмене пленными "всех на всех"

- Зеленский после общей пресс-конференции провел минибрифинг для журналистов, где еще раз вкратце рассказал об итогах и назвал примерные цифры обмена: по его словам, к Новому году, домой смогут вернуться 72 украинца.

- О введении бессрочного режима прекращения огня до конца года

- О создании трех новых районов отвода сил на востоке Украины (Украинские СМИ со ссылкой на источники в украинской делегации сообщали, что Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения, однако Киев на это не пошел/

- О необходимости закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера" (о ней ниже), которая регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР.

- О расширении мандата миссии ОБСЕ на востоке Украины.

О чем не договорились: контроль над украинской границей, проведение выборов и транзит газа

- Об установлении контроля Киевом над собственной границей. По словам Зеленского, Украина обещает вернуться к вопросу о полном контроле над границей. Путин подтвердил, что в вопросе о границе позиции сторон расходятся. "Мы выступаем за то, чтобы выполнялись "минские соглашения", - сказал Путин. Согласно Минским соглашениям, передача Украине контроля над границей должна произойти после проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецка и Луганска.

- Ничего не было решено и о транзите российского газа через Украину. Как сказал Зеленский, вопрос удалось разблокировать. "На двусторонней встрече с президентом мы говорили об этом. Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора про транзит газа, потому что это очень важно для всех", - сказал Зеленский.