Рейс Uzbekistan Airways задержали на 6 часов из-за того, что пассажиры избили бортпроводника

CA-NEWS (UZ) - В Uzbekistan Airways объяснили, чем была вызвана длительная задержка рейса в Наманган 8 и 9 декабря. Как рассказали в компании, "агрессивные пассажиры, недовольные ожиданием вылета, избили бортпроводника".

Сообщения о необоснованной задержке рейса распространились в социальных сетях и узбекистанских интернет-изданиях. В компании Uzbekistan Airways напомнили, что перед этим было опубликовано официальное сообщение о закрытии международных аэропортов Намангана и Ферганы для приема воздушных судов из-за густого тумана.

По этой же причине командир самолета Boeing 757, следовавшего 8 декабря рейсом HY-620 Москва-Наманган, принял решение посадить самолет в Ташкенте. Лайнер приземлился в столице в 17:41 местного времени.

В аэропорту Намангана сохранялась плохая видимость. Авиакомпания выдала тем пассажирам, которые решили добираться до пункта назначения наземным транспортом, денежные компенсации для возмещения транспортных расходов до Намангана.

Однако 37 человек, у многих из которых был большой объем багажа, предпочли вылететь в пункт конечного назначения ближайшим рейсом HY-095, который был назначен на 08.25 утра 9 декабря.

Туман по-прежнему мешал работе аэропорта в Намангане, и рейс переносился на 10:00, затем на 12:00 и на 14:00 часов. Пассажиры были размещены в зале ожидания терминала международных рейсов аэропорта «Ташкент», где их накормили горячим ужином и завтраком. 9 декабря в 07:00 утра пассажиры были доставлены специальным наземным транспортом в аэровокзал местных авиалиний.

Посадка на рейс началась в 12:15 и закончилась в 13:30, однако самолет не взлетел – наманганский аэропорт снова сообщил об ухудшении метеоусловий. Длительное ожидание на борту самолета вызвало возмущение пассажиров. Некоторые проявляли агрессию и требовали лететь немедленно, невзирая на погоду. Свои претензии пассажиры высказали старшему бортпроводнику, причем одна из женщин напала на него и нанесла телесные повреждения.

Из-за этого инцидента 5 человек, включая агрессивную пассажирку, были сняты с рейса сотрудниками Линейного отдела милиции. Бортпроводник также не смог лететь в Наманган – его пришлось заменить другим работником.

Все это время руководство, специалисты Коммерческого департамента и Управления наземного обслуживания Uzbekistan Airways находились в аэропорту и были в прямом контакте с пассажирами, подчеркнули в компании.

Самолет вылетел в Наманган в 15:35 и приземлился в 16:03.

Uzbekistan Airways попросила пассажиров проявить понимание при изменениях в графиках полетов, поскольку главная причина этих мер – забота об их собственной безопасности.