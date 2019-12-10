В Хорезме недовольные отсутствием газа женщины перекрыли дорогу

CA-NEWS (UZ) - 9 декабря группа женщин на несколько часов перекрыла дорогу к зданию районной администрации в селе Чигатой Шаватского района Хорезмской области, сообщило издание centralasian.org.

По словам очевидцев, более десятка женщин устроили акцию протеста против нехватки газа в селе. Женщины были разогнаны сотрудниками органов внутренних дел.

В тот же день чиновники районного газового управления были вызваны в прокуратуру. Местные власти отрицают случай протеста.

Инцидент произошел утром 9 декабря перед зданием администрации Шаватского района. На фотографии, присланной в редакцию, изображены семь женщин, стоящих на шоссе и держащихся за руки. Перед ними - машина ОВД, за которой стоит около десятка автомобилей.

По словам очевидцев, протестовали более дюжины женщин.

«На фотографии изображена лишь половина женщин с протеста. Другими словами, на фото видно, как женщины блокируют только одну часть двусторонней дороги. То что, не попало на фото - около дюжины женщин перекрыли и другую сторону дороги. Всего было 10-15 женщин », - сказал очевидец.

Ещё один сельчанин сказал, что женщины в течение 3-4 часов блокировали дорогу по причине отсутствия газа. Позже их разогнали сотрудники РОВД.

Источник в райгазе сказал, что женщины, которые организовали акцию протеста, были из села Чигатой.

«Несколько домов в этом селе были отрезаны от газа. Женщины из этих домов перекрыли дорогу, требуя подключения газа. Начальник и инженер были вызваны в прокуратуру.», - сказал источник в райгазе.

За последние две недели в разных частях страны прошли ряд акций протеста из-за проблем с газом.

1 декабря жители села Бустон в Элликкалинском районе Каракалпакстана на несколько часов перекрыли улицу "Узбекистан" в знак протеста против нехватки газа.

В тот же день жители махали "Баркамол" в городе Фергане также вышли на протест по поводу отсутствия газа и пошли в администрацию города.

28 ноября жители махалли «Куштепа» устроили акцию протеста и перекрыли дорогу между Далварзинским и Алтынкульскими районами города Андижана.

27 ноября около 70 жителей Нукусского района Каракалпакстана перекрыли дорогу, протестуя против отсутствия природного газа.

Сообщалось, что из-за увеличения количества акций протеста в эти регионы были направлены специальные группы из Ташкента для их подавления.