Апелляционный суд Монголии отозвал 4 лицензии Centerra Gold в пользу НПО

CA-NEWS (MNG) - Монгольский апелляционный суд 9 декабря отозвал четыре лицензии «Centrerra Gold» на добычу полезных ископаемых на горе Ноён. Эта гора считается «священным местом» и расположена в сомоне Мандал аймака Сэлэнгэ на севере Монголии.

Добыча полезных ископаемых на горе Ноён превратилась в давний спор между местными жителями и золотодобывающей компанией. По имеющимся оценкам, на горе Ноён находится 27 667 378 тонн руды и 75 942,11 тонн золота. Компания «Centrerra Gold» получила лицензию на добычу полезных ископаемых на горе Ноён в 2008 году с долей участия в проекте в 34%; 66 процентов принадлежит правительству Монголии. Тем не менее, неправительственная организация «Ноён Уулаа аварцгаая! - Сохраним гору Ноён!» была очень активна и подала иск в Улан-Баторский городской суд.

Напомним, 10 сентября кассационный суд по административным делам столицы Монголии принял решение об аннулировании геологоразведочных и эксплуатационных лицензий у канадской компании, «Сентерраголд Монголия».

Иск был подан негосударственной организацией «Движение за спасение горы Ноён уул». Считается, что гора Ноён уул хранит в себе ценные археологические артефакты гуннского периода.

Centerra в свою очередь сделала заявление, что их лицензированные участки находятся в более 10 км от данной территории горы Ноён-Уула, где якобы находятся ценные археологические артефакты гуннского периода.

Гора Ноён - одна из священных гор в Монголии, где с древних времен происходили погребения. В шаманистическом космосе горы являются домами духов-хранителей, которых нужно почитать и уважать. Пресная вода вытекает из горных источников и подземных сокровищ золота и редких минералов.

Со времен империи Хунну, насчитывающей более 2200 лет, гора служила местом захоронения монгольских дворян; другие культурные останки также можно найти на горе Ноён, которые требуют аналогичной защиты. Археологические исследования показывают, что артефакты, найденные на горе, являются свидетельством монгольской истории и культуры, а также империи Хунну, которая была прямым предвестником монгольской нации.

Расположенная на севере страны, она является одним из крупнейших водосборных бассейнов Монголии и занимает 6% всей территории страны.

Гора Ноён - это предварительно одобренный объект всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором Монголия стала государством-участником в 1962 году. Согласно требованиям, предъявляемым ЮНЕСКО к объектам, Гора Ноён отвечает критериям множественного отбора в качестве исторических и природных сокровищ мира и является выдающейся универсальной ценностью.