В Улан-Баторе водители начали протестовать против повышения дорожного налога в 5 раз

CA-NEWS (MNG) - 2 декабря хурал гражданских представителей города Улан-Батор созвал и принял решение увеличить ежегодный дорожный налог в столице в пять раз. На гражданском представительском собрании плата за пользование дорогами была вновь утверждена, и мэр города Улан-Батора был обязан ее выполнить. За счет увеличения платы за пользование дорогами в бюджет города Улан-Батора будет направлено 50 млрд тугриков ($18, 5 млн), которые будут использованы на содержание дорог.

Выражая свое несогласие с этим решением, вчера, 9 декабря, водители начали проводить акции протеста на дорогах Улан-Батора. Протестующие планируют продолжать демонстрацию с 8:00 до 17:00 каждый день в течение всей этой недели.

Организаторы требуют от городских властей Улан-Батора закупить 1200 автобусов, используемых для городского общественного транспорта, только у отечественных производителей и отменить решение об увеличении дорожного налога. Как сообщили в городском управлении полиции, более 40 автомобилей с надписями и лозунгами на улице принимают участие, и некоторые из них перекрыли дороги по бокам здания правительства вчера утром в часы пик.

Что касается общественного осуждения этого решения, премьер-министр У. Хурэлсух призвал мэра Улан-Батора вновь рассмотреть этот вопрос на встрече представителей Хурала, отражающей общественное мнение и предложения.

Мэр города Улан-Батора С.Амарсайхан ранее заявлял, что недавно утвержденного городского бюджета Улан-Батора на 2020 год недостаточно для удовлетворения потребностей в предоставлении услуг в городе Улан-Батор. Поэтому в городе принято решение об увеличении уплаты дорожного налога, что поможет администрации города провести плановый ремонт и техническое обслуживание автомобильных дорог и тому подобное.