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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте впервые пройдёт музыкальное шоу на льду «Настоящий Щелкунчик»

CA-NEWS (UZ) -  7-8 января в новом ледовом комплексе «Хумо Арена» впервые в Ташкенте будет представлено музыкальное шоу на льду «Настоящий Щелкунчик», сообщили местные СМИ.

Благодаря авторским песням главных героев, уникальным инструментальным композициям, а также музыке П.И. Чайковского классический сюжет сказки Э. Гофмана получит новое звучание.

В спектакле примут участие действующие спортсмены сборной России по фигурному катанию – представители лучших московских клубов, а также победители мировых спортивных первенств и профессиональные артисты, солисты мировых ледовых шоу. В арсенале четверные прыжки, выбросы и поддержки.

Премьера спектакля по мотивам сказки состоялась в Мариинском театре Санкт-Петербурга в 1892 году и с тех пор ежегодно ни одна театральная афиша по всему миру не обходится без этой постановки. Музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» создан не только в лучших традициях петербургского театрального искусства, он также учитывает современные тенденции мировой индустрии развлечений, отметили организаторы.

Создатели спектакля – основоположники жанра “Ледовый мюзикл” в России, в чьих проектах принимали участие Олимпийские чемпионы и победители крупнейших мировых турниров по фигурному катанию.

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