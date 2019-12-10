Президент Монголии наложил вето на закон о государственном бюджете 2020 года

Халтмаагийн Баттулга

CA-NEWS (MNG) - 9 декабря президент Монголии Халтмагийн Баттулга наложил вето на некоторые части Закона о государственном бюджете на 2020 год и соответствующего законодательства.

До сих пор парламентская группа правящей Монгольской народной партии согласилась принять одно из четырех президентских вето, а именно запланированное увеличение социального страхования на 2 процента. Оно должно было вступить в силу в январе 2020 года.

В рамках бюджета Монголии в 2020 году будет выделено 174,2 млрд.тугриков (почти $64 млн)из-за 2-процентного увеличения взносов социального страхования. Граждане страны протестуют против этого и президент Баттулга принял решение наложить вето.

В 2017 году парламент Монголии принял несколько поправок к Закону о подоходном налоге с населения, Закону о социальном страховании и соответствующим сопутствующим законам в связи с требованиями Международного валютного фонда (МВФ).

В соответствии с поправками к Закону о социальном страховании размер платы за пенсионное страхование постепенно повышался в течение последних трех лет. В январе 2020 года ставка будет увеличена на два процента до 26 процентов.