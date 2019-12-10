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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана подписал несколько соглашений в США

CA-NEWS (KZ) -  В рамках рабочего визита в США Премьер-Министра РК Аскара Мамина достигнуты договоренности об инвестировании лидерами американского агробизнеса в открытие предприятий по переработке мяса и производству оросительных систем в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства РК.

По итогам переговоров А. Мамина с руководством крупнейшего в США производителя мясной продукции – компании «Tyson Foods» – президентом Н. Уайтом и председателем совета директоров Д. Тайсоном состоялось подписание соглашения о реализации программы развития современной агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане.

Документ на первом этапе предусматривает строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью около 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки, способствуя обеспечению годовой сельскохозяйственной прибыли стране в более чем $1 млрд.

Справочно: «Tyson Foods» основана в 1935 году, оборот компании составляет $42,4 млрд, количество работников — 141 тыс. человек.

«Tyson Foods» реализует проект совместно с казахстанской компанией «Kusto Group». Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы «Экстеншн», что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и профессионально-техническое обучение.

В городе Омаха премьер-министр Мамин провел встречи с губернатором штата Небраска П. Рикеттсом и президентом компании-лидера на рынке оросительных систем — «Valmont Industries» — С. Каниевским.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом в применении высоких технологий для механизированного орошения, телекоммуникаций, возобновляемой энергетики, инфраструктурного строительства, а также аграрной науки и образования.

По итогам переговоров в присутствии А. Мамина и П. Рикеттса между Министерством сельского хозяйства РК, казахстанской компанией «Kusto Group» и «Valmont Industries» подписано Соглашение о принципах эффективного орошения и улучшения производительности сельского хозяйства Республики Казахстан.

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