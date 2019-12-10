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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия подписывает меморандум о взаимопонимании по применению кубинского продукта Biorat

CA-NEWS (MNG) -  Министр сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности Монголии Чултэмийн Улаан посетил кубинский завод Biorat бизнес-группы LABIOFAM S.A. в провинции Канто, Вьетнам, где он подписал меморандум о взаимопонимании.

Кубинские и вьетнамские специалисты, работающие в этой отрасли, объяснили монгольскому министру производственные процессы BIORAT, а также преимущества этого продукта и его эффективность в борьбе с грызунами, помимо того, что они знали детали портфеля бизнес-возможностей, производства и экспортных услуг престижная кубинская компания.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный Монголией, указывает на заинтересованность начать широкое использование продукта в этой стране, серьезно пострадавшей от эпидемий грызунов в большинстве районов выращивания сельскохозяйственных культур и пастбища скота.

Д.Тумэндэмбэрэл, генеральный директор Института защиты растений и Дорж Эрдэнэ-Очир, первый секретарь посольства Монголии во Вьетнаме, также приняли участие с монгольской стороны.

Доктор Мадюрис Теллез Санчес, региональный директор LABIOFAM S.A; Индира Лопес Аргуэльес, генеральный консул Кубы в городе Хошимин; среди других директоров и специалистов завода присутствовали на кубинской стороне.

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