Монголия экспортировала 40 тысяч тонн мяса

CA-NEWS (MNG) - С начала текущего года Монголия экспортировала в общей сложности 40 тысяч тонн мяса в Китай, Россию, Вьетнам, Японию, Иран и Казахстан.

В последние годы экспорт мяса в Гонконг, Иран и Вьетнам растет. Около 80 процентов общей выручки от экспорта мяса приходится на конину, а поставки баранины, козлятины и говядины значительно возросли.

Монголия получила около 400 млрд тугриков (около $160 млн) от экспорта мяса в 2018 году.

Монголы потребляют около 10-12 миллионов голов скота или 300-400 тонн мяса в год; таким образом, страна может ввести в хозяйственный оборот 9 млн. голов скота и экспортировать более 180 тыс. тонн мяса, помимо удовлетворения внутренних потребностей в мясе.