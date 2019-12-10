Танцевальная команда Монголии «Moon Dance» завоевала третий трофей

CA-NEWS (MNG) - «Moon Dance» из Монголии принялся участие в латиноамериканском чемпионате мира WDSF 7 декабря (Чемпионат мира по формейшн WDSF - латиноамериканская программа).

Монгольская танцевальная группа «Moon Dance» была единственной командой из Азии на Чемпионате.

Монголы вошли в шестерку лучших танцевальных коллективов и получали трофей уже третий год подряд. Конкурс прошел в Бремене на севере Германии.

На заключительном этапе соревнований команда исполнила танец «Сокол» под руководством О.Оюунцэцэг.