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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Танцевальная команда Монголии «Moon Dance» завоевала третий трофей

CA-NEWS (MNG) -  «Moon Dance» из Монголии принялся участие в латиноамериканском чемпионате мира WDSF 7 декабря (Чемпионат мира по формейшн WDSF - латиноамериканская программа).

Монгольская танцевальная группа «Moon Dance» была единственной командой из Азии на Чемпионате.

Монголы вошли в шестерку лучших танцевальных коллективов и получали трофей уже третий год подряд. Конкурс прошел в Бремене на севере Германии.

На заключительном этапе соревнований команда исполнила танец «Сокол» под руководством О.Оюунцэцэг.

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