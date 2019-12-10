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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии началась общенациональная перепись скота

CA-NEWS (MNG) -  

Ежегодная общенациональная перепись скота этого года продолжается. Общенациональная перепись скота 2018 года показала, что в стране насчитывается около 66,5 млн.скота, что на 241,2 тыс.голов скота больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, произошли некоторые существенные изменения в структуре животноводства. В 1970 году было подсчитано, что там было 13,3 миллиона голов овец и 4,2 миллиона коз. Это соотношение овец и коз было смещено ко времени 2010-х годов: процент коз в общем количестве скота в Монголии вырос с 19,8 процента в 1990 году до 40,8 процента на сегодняшний день. Это кашемировые отрасли быстро развивались.:

Перепись скота не только ведет учет животных домашнего скота, но также проводит подробное исследование семей скотоводов по всей стране.

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