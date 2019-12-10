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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кохир Расулзода обсудил с представителем «Компания по ресурсам Тибет-Эверест» сотрудничество в горнорудной промышленности

CA-NEWS (TJ) -  Накануне премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретился с президентом Общества с ограниченной ответственностью «Компания по ресурсам Тибет-Эверест» — учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Горно-промышленная компания Таджикистана и Китая» Цзянь Жунем.

Как сообщил «Авеста» источник в правительстве республики, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и проявили заинтересованность к укреплению сотрудничества в приоритетных направлениях.

Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения количества рабочих мест, своевременной выплаты налогов и развития производства ООО «Горно-промышленная компания Таджикистана и Китая».

Также были высказаны плодотворные идеи по укреплению сотрудничества в приоритетных направлениях.

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