Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни

CA-NEWS (TJ) - Частным лицам в Таджикистане разрешили заниматься добычей россыпных полезных ископаемых старательским и вольноприносительским способами.

Правила выдачи разрешения физическим лицам одобрены правительством Таджикистана 27 ноября этого года, передает "Азия-Плюс".

Добыча россыпных полезных ископаемых позволяется физическим лицам в соответствии с разрешительным документом на участках с неподсчитанными запасами и неучтенными на государственном балансе запасами полезных ископаемых страны.

Для получения разрешения частные лица должны обращаться в местный финансовый орган и получить его там же, после утверждения Минфином страны.

Долины и притоки рек и осыпи склонов гор, на которых можно будет физическим лицам осуществлять добычу, определяются Главным управлением геологии при правительстве республики и представляются Минфину.

К перечню россыпных полезных ископаемых, добыча которых разрешается старательским и вольноприносительским способом, относятся:

- цветные и драгоценные металлы: золото, серебро, платина, олово (каменистое олово), вольфрам (вольфрамит, шеелит), титан (рутил, ильменит, лейкоксен), минералы редкоземельных элементов (лопарит, монацит, ксенотим, баснезит),

- драгоценные и полудрагоценные камни: группа корунда - рубин и сапфир, хризолит, топаз, берилл, шпинель, клиногумит, гранаты, нефрит, агат, группа кварца (горный хрусталь), россыпи сурьмы, флюорита и других полезных ископаемых в элювиальных, делювиальных, пролювиальных и коллювиальных отложениях.

Во время добычи россыпных полезных ископаемых запрещается использование химических реагентов.

Обладатель разрешительного документа имеет право:

- произвести добычу россыпных полезных ископаемых с использованием ручных инструментов, техники с двигателем мощностью не более 50 лошадиных сил и минипромывочных приборов с производительной мощностью не более 5м³/час;

- предлагать для выкупа россыпные полезные ископаемые в пункты скупки драгоценных металлов, официально созданных на местах и промышленные предприятия, имеющие лицензии на переработку недр (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней).

Обладатель разрешительного документа обязан реализовать добытые драгоценные металлы и камни государственному хранилищу ценностей при Минфине или же в пунктах скупки драгметаллов, созданных государственным хранилищем ценностей на местах.

В случае письменного отказа от покупки со стороны уполномоченного государственного органа, предлагать добытую продукцию другим пунктам скупки драгметаллов, официально созданных на местах.

Физические лица будут обязаны восстанавливать земельные участки и другие природные объекты, разрушенные при пользовании недрами и привести в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Осуществить деятельность в приграничных участках можно будет только по согласованию с соответствующими подразделениями пограничных войск ГКНБ.

Сокрытие добытого россыпного полезного ископаемого, а также нарушение правил и требований по безопасному ведению горных работ при добыче, повлекшее нанесение телесных повреждений или смерть человека, являются основанием для аннулирования разрешительного документа.

В случае возникновения необходимости снятия для государственных нужд участка, которому выдано разрешение на добычу, действие разрешительного документа аннулируется без дополнительных условий.