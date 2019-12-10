В Узбекистане предпринимателей могут освободить от платы за установку счетчиков

- Узбекистан, общество
- 10:42, 10 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - На площадке обсуждений нормативных актов (СОВАЗ) опубликован проект Минэнерго, в соответствии с которым предприниматели освобождаются от платы за установку счетчиков.
Согласно законопроекту, АО «Ҳудудий электр тармоқлари» станет единым представительным органом, оказывающим метрологические услуги по поверке счетчиков, а предприятия электросети возьмут на себя все расходы.
Срок подсоединения к электросетям субъектов предпринимательства должен сократиться до 15 дней.
Ожидается, что это позволит упростить порядок присоединения предпринимателей к электросетям.
В случае одобрения проекта изменения начнут действовать с 1 января 2020 года. Цель документа — упростить порядок присоединения предпринимателей к электросетям, сообщает kommersant.uz.
До 1 июля 2020 года Министерство энергетики совместно с Министерством юстиции разработают порядок, регламентирующий все этапы снятия, подключения и поверки электросчетчиков.
Обсуждение продлится до 20 декабря.