В Узбекистане предпринимателей могут освободить от платы за установку счетчиков

CA-NEWS (UZ) - На площадке обсуждений нормативных актов (СОВАЗ) опубликован проект Минэнерго, в соответствии с которым предприниматели освобождаются от платы за установку счетчиков.



Согласно законопроекту, АО «Ҳудудий электр тармоқлари» станет единым представительным органом, оказывающим метрологические услуги по поверке счетчиков, а предприятия электросети возьмут на себя все расходы.

Срок подсоединения к электросетям субъектов предпринимательства должен сократиться до 15 дней.

Ожидается, что это позволит упростить порядок присоединения предпринимателей к электросетям.

В случае одобрения проекта изменения начнут действовать с 1 января 2020 года. Цель документа — упростить порядок присоединения предпринимателей к электросетям, сообщает kommersant.uz.

До 1 июля 2020 года Министерство энергетики совместно с Министерством юстиции разработают порядок, регламентирующий все этапы снятия, подключения и поверки электросчетчиков.

Обсуждение продлится до 20 декабря.