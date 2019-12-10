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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Малазийский лоукостер запустит рейсы в Казахстан во II квартале 2020 года

CA-NEWS (KZ) -  В рамках 12-ого мероприятия по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN 2019) казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Малайзии, сообщает комитет гражданской авиации.

"В рамках поручения главы государства по "открытому небу" авиакомпаниям Малайзии предоставлена возможность выполнять регулярные пассажирские и грузовые полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам, типам воздушного судна и возможностью использования пятой степени свободы воздуха", - говорится в сообщении.

На основе достигнутых договоренностей представители крупнейшего малазийского лоукостера Air Asia X подтвердили планы по открытию рейса в Казахстан во 2 квартале 2020 года.

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