Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Японию

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 9 декабря министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял посла Японии Ёшинори Фуджияму.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-японской повестки дня, связанные с подготовкой к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию, а также к другим двусторонним встречам, сообщили в МИДе.

Как сообщалось ранее, визит главы государства в Японию планируется к концу нынешнего года.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов трижды посетил Японию в 1994, 2002 и 2011 годах.

Ответно состоялись визиты в Узбекистан премьер-министров Японии Дж. Коидзуми в августе 2006-м и С. Абэ в октябре 2015 года.

В Узбекистане создано десять совместных предприятий, в том числе одно — со 100% японским капиталом, а также аккредитовано 13 представительств японских компаний.