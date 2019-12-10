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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Японию

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 9 декабря министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял посла Японии Ёшинори Фуджияму.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-японской повестки дня, связанные с подготовкой к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию, а также к другим двусторонним встречам, сообщили в МИДе.

Как сообщалось ранее, визит главы государства в Японию планируется к концу нынешнего года.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов трижды посетил Японию в 1994, 2002 и 2011 годах.

Ответно состоялись визиты в Узбекистан премьер-министров Японии Дж. Коидзуми в августе 2006-м и С. Абэ в октябре 2015 года.

В Узбекистане создано десять совместных предприятий, в том числе одно — со 100% японским капиталом, а также аккредитовано 13 представительств японских компаний.

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