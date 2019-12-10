Чилийский самолет с 38 людьми на борту потерпел крушение
- Азия и мир, общество
- 10:50, 10 декабря 2019
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CA-NEWS (CA) - Самолет ВВС Чили, пропавший на пути в Антарктиду, потерпел крушение, сообщает пресс-служба ВВС республики.
"ВВС сообщает, что самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение", - говорится в сообщении.
Направлялся самолет на чилийскую антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Cамолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода.
На данный момент ведется поиск выживших.
Разбившийся борт — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир, сообщает портал Emol.
Разбившийся борт — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир, сообщает портал Emol.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10/12/2019/5def1fa99a79470c2c1051a3
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10/12/2019/5def1fa99a79470c2c1051a3