Чилийский самолет с 38 людьми на борту потерпел крушение

CA-NEWS (CA) - Самолет ВВС Чили, пропавший на пути в Антарктиду, потерпел крушение, сообщает пресс-служба ВВС республики.

"ВВС сообщает, что самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение", - говорится в сообщении.

Направлялся самолет на чилийскую антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Cамолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода.

На данный момент ведется поиск выживших.

Разбившийся борт — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир, сообщает портал Emol.

Разбившийся борт — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир, сообщает портал Emol.



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https://www.rbc.ru/society/10/12/2019/5def1fa99a79470c2c1051a3