В Узбекистане с 1 января исключат ряд функций и полномочий госорганов

- Узбекистан, общество
- 10:55, 10 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 января 2020 года с целью повышения эффективности деятельности госорганов и организаций, устранения бюрократических преград исключается ряд функций и полномочий органов исполнительной власти на местах.
Об этом говорится в постановлении, подписанном 9 декабря президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.
Согласно документу будут исключены согласование технологических, лесомелиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитарно-технических мероприятий; принятие решений, предусматривающих за их нарушение административную ответственность; принятие решений о приостановлении деятельности рынков и другие.
Отдельные функции и полномочия органов исполнительной власти на местах будут переданы территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления.
Кроме того, будет утверждена «Дорожная карта» по сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций.