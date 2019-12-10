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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с 1 января исключат ряд функций и полномочий госорганов

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 1 января 2020 года с целью повышения эффективности деятельности госорганов и организаций, устранения бюрократических преград исключается ряд функций и полномочий органов исполнительной власти на местах.

Об этом говорится в постановлении, подписанном 9 декабря президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно документу будут исключены согласование технологических, лесомелиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитарно-технических мероприятий; принятие решений, предусматривающих за их нарушение административную ответственность; принятие решений о приостановлении деятельности рынков и другие.

Отдельные функции и полномочия органов исполнительной власти на местах будут переданы территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления.

Кроме того, будет утверждена «Дорожная карта» по сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций.

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