Китай и Монголия провели 20-й раунд консульских консультаций

CA-NEWS (MNG) - 6 декабря генеральный директор Департамента консульских дел Министерства иностранных дел Цуй Аймин и Генеральный директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Л. Мөнхтушиг из Монголии провели 20-й раунд консульских консультаций Китай-Монголия в Пекине.

Обе стороны обменялись глубокими и откровенными взглядами по таким темам, как укрепление консульско-китайского сотрудничества между Китаем и Монголией, содействие обмену персоналом и обеспечение безопасности и законных прав и интересов граждан и учреждений, и достигли позитивного консенсуса.

Обе стороны согласились с тем, что консульские ведомства двух стран должны приложить совместные усилия для того, чтобы идти навстречу друг другу и постепенно решать различные проблемы в области обмена персоналом, чтобы постоянно придавать жизненно важное значение развитию китайско-монгольского всестороннего стратегического партнерства и практического сотрудничества. в различных областях.