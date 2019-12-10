В Китае госучреждениям в течение трех лет поручено отказаться от иностранного компьютерного оборудования, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Власти Китая поручили всем правительственным и государственным учреждениям в течение трёх лет отказаться от иностранного компьютерного оборудования и программного обеспечения, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По оценкам экспертов, Китаю для этих целей потребуется 20-30 миллионов единиц оборудования. В 2020 году заменят 30 процентов техники, в 2021-м — 50 процентов, а в 2022-м — все оставшееся. Такая политика получила название «3-5-2».

В качестве основного поставщика "импортозамещающей" техники называется компания Lenovo, но окончательное решение еще не принято.

Журналисты называют это частью кампании по увеличению зависимости Китая от отечественных технологий на фоне ухудшения торговых отношений с США.