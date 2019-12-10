В Нур-Султане начался 14-й раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии

CA-NEWS (KZ) - Сегодня в Нур-Султане начинается 14-й раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в "астанинском формате". Переговоры продлятся два дня.

Все делегации, участвующие в переговорах по Сирии, прибыли в Нур-Султан, сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах. Среди них делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со Старшим помощником Министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 11 декабря.



