В Германии начался суд на экс-менеджером MAN за взятки в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - 9 декабря в Мюнхене перед судом предстал бывший менеджер немецкого автомобильного концерна MAN, обвиняемый в даче взяток высшим чиновникам в Туркменистане. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В 1999 году госконцерн «Туркменгаз» заключил с немецкой компанией MAN контракт на сумму 114 млн евро на строительство компрессорной станции неподалеку от нефтяных месторождений на границе с Ираном. Глава туркменского концерна на тот момет занимал также пост министра. По версии немецкой прокуратуры, ответственные чиновники из министерства потребовали взятку в размере как минимум в 5% от общей суммы контракта. До 2007 года через фиктивные контракты им было переведено 8,4 миллиона евро.

Подсудимый утверждает, что не знает, кто в итоге получил деньги. По словам 69-летнего экс-менеджера немецкой компании, он не хотел рисковать крупным контрактом на строительство и заверил, что к тому моменту, как он занял должность главы MAN GHH Gas & Oil в 2000 году, основные решения по контракту уже были приняты.

«В Туркменистане коррупция была в порядке вещей», — заявил подсудимый.

Обвинения в соучастии в подкупе иностранных чиновников прокуратура Мюнхена выдвинула против бывшего работника немецкой компании еще в 2011 году. Первый процесс по делу начался в 2016 году, однако в 2017 году слушания были приостановлены из-за болезни подсудимого.

Сейчас защита требует закрыть дело, так как бывший туркменский министр энергетики скончался еще в 2005 году и 10-летний срок давности истек. Однако прокурор и судья отмечают, что выплаты продолжались до 2007 года. Следующие слушания пройдут 27 января, передают "Хроники Туркменистана".