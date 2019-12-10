Полиция Новой Зеландии проведет расследование в отношении туроператоров круизного лайнера после гибели людей при извержении вулкана

CA-NEWS (CA) - Полиция Новой Зеландии начала расследование по извержению вулкана Уайт-Айленд, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и еще восемь пропали без вести, сообщает The Guardian.

"На основе нашей информации мы считаем, что на острове не осталось выживших", - говорится в последнем сообщении новозеландской полиции.

Отвечая на вопрос о том, будет ли привлечены туроператоры к расследованию, заместитель начальника полиции Тимс ответил, что предстоит провести расследование, поговорить с людьми и собрать доказательства.

Национальности тех, кто находился на острове в момент взрыва, были подтверждены 10 декабря; 24 из Австралии, 9 из США, 5 из Новой Зеландии, 4 из Германии, 2 из Великобритании, 2 из Китая и 1 из Малайзии.

Большинство из них были пассажирами круизного лайнера Ovation of the Seas, приехавшими посмотреть на вулкан. Судно недавно прибыло в порт Тауранга неподалеку от острова

- 31 пациент проходит лечение от ожогов, 27 из них получили как минимум 30% ожога тела и не все, как ожидается, смогут выжить, - рассказал доктор Пит Уотсон из министерства здравоохранения. - Многие пострадали от ингаляционных травм, повреждения легких, поэтому им требуется поддержка дыхательных путей. На данном этапе это большинство людей, которые находятся в больницах. Пациенты были направлены в ожоговые отделения по всей стране, а некоторые могут быть отправлены в Австралию.

Власти до сих пор не могут добраться до острова. Сейсмическая активность снизилась, но, по оценкам ученых, вероятность извержения меньшего или аналогичного размера в ближайшие 24 часа составляет 50%. Веб-камеры показали, что струи газа и пара все еще выпускаются из этого района, сказала GNS science, исследовательская организация правительства.



