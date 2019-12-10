Aspire подписала меморандум о взаимопонимании с Sinosteel MECC для угольного проекта в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Австралийская металлургическая угольная и инфраструктурная компания Aspire Mining подписала Меморандум о взаимопонимании (MoВ) с Sinosteel Equipment & Engineering (Sinosteel MECC) для разработки проекта коксующегося угля ОВООТ в Монголии.

Расположенный в аймаке Хубсугул на северо-западе Монголии, проект по добыче угля ОВООТ включает одну лицензию на добычу и две смежные лицензии на разведку на площади 130 км².

В соответствии с условиями необязывающего МоВ, Aspire Mining и Sinosteel MECC обсудят вопросы проектирования, закупок и строительства (EPC), а также варианты финансирования, необходимые для промывочной установки проекта раннего развития ОВООТ (OEDP).

Aspire Mining вступит в переговоры с Sinosteel относительно предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) OEDP, включая строительство 5 миллионов тонн в год (Mtpa) Завода по переработке и подготовке угля (CHPP), стоимость которого оценивается в 37 миллионов долларов.

Кроме того, фирмы обсудят финансирование на основе торговли, включая будущие предоплаты за продажу металлургического угля и / или механизм потокового финансирования проекта.

Меморандум о взаимопонимании также позволяет Aspire получить доступ к платформе Sicosteel MECC по торговле углем, которая предназначена для продажи угля в Китае на местах.

Исполнительный председатель Aspire Mining Дэвид Полл сказал: «Aspire признает важность тесного партнерства с такими компаниями, как Sinosteel MECC, которые играют такую важную роль в китайской сталелитейной промышленности, которая является основным рынком для высококачественного продукта коксующегося угля OВООТ. «Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Sinosteel MECC в качестве одного из наших ключевых партнеров по внедрению проекта раннего развития OВООТ в производство и обеспечению ценности для всех акционеров».

Ожидается, что в течение предполагаемого срока эксплуатации более 21 года проект по добыче коксующегося угля OВОО будет производить до 10 млн тонн коксующегося угля в год. Aspire планирует завершить окончательное технико-экономическое обоснование проекта в мае 2020 года.

При условии получения финансирования и всех разрешений к первому кварталу 2020 года Aspire планирует начать предварительную очистку отходов на руднике Овоот в третьем квартале 2020 года. В 2014 году правительство Монголии одобрило расширение железнодорожной линии от Эрдэнэт до Овоот компании Aspire Mining.a