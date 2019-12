Монгол одержал победу в шестидневном марафоне в Китае

CA-NEWS (MNG) - Двукратный чемпион мира по ультрамарафону Б.Буджаргал одержал победу на международном марафоне в Азии, который продолжался в течение шести дней и ночей с 30 ноября по 6 декабря в Сямыне, Китай.

Буджаргал - один из монгольских бегунов, успешно выступавших в многодневных марафонах. В этом году он выиграл десятидневный марафон в Соединенных Штатах, пробежав 1221,8 км.

В январе текущего года Б.Буджаргал стал победителем марафона "Across The Years", пробежав 787 км (485 miles) за 6 суток. В Аризоне (США) стартовал ежегодный шестидневный забег "Across The Years". Монгольский бегун Б.Буджаргал за 6 дней и 6 ночей преодолел 485 миль или 787 км и стал победителем марафона. «Across The Years»- («Через годы») - это серия многодневных ультрамарафонов, проходящих по времени с 28 декабря по 1 января каждого года за пределами Финикса, штат Аризона. Он состоит из суточного бега, 48-часового бега, 72-часового бега и 6-дневного бега.