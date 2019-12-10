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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запретят бумажный документооборот

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане госорганы к 1 января 2021 года должны полностью отказаться от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде. Это предусмотрено постановлением, подписанным главой государства.

Как отмечается в документе, в министерствах, ведомствах, органах исполнительной власти на местах все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы работы, включая низкий уровень внедрения современных информационных технологий в документооборот, существенный объем бумажной волокиты.

Минюсту совместно с Мининфокомом до 1 марта 2020 года поручено внести на утверждение План мероприятий по внедрению автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота во всех государственных органах.

Государственные органы должны будут обеспечить поэтапное внедрение автоматизированной системы ведения отчетности, а также ее полноценное функционирование. При этом их руководители будут нести персональную ответственность за внедрение автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота.

Государственному налоговому комитету поручено до 1 марта 2020 года обеспечить в установленном порядке всех работников и руководителей государственных органов и организаций электронными цифровыми подписями.

Академия государственного управления при президенте в двухмесячный срок разработает учебную программу по технологиям организации времени и повышения эффективности его использования (time management), устранению бюрократизации, бумажной волокиты.

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