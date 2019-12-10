Депутаты Узбекистана приняли Налоговый кодекс в новой редакции

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 9 декабря на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты во втором чтении рассмотрели проект закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан».

В проекте предусматривается определение ставок по всем видам налогов (за исключением акцизного налога, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами). Кроме того, в проекте предусмотрен ряд норм, направленных на максимальное упрощение применения норм налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий, усиление защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков путем совершенствования форм и механизмов налогового контроля, в том числе за счет широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих наиболее полный охват и учет объектов налогообложения и налогоплательщиков. В частности, предлагается новый порядок налогового контроля (камеральная проверка, выездная проверка, налоговый аудит).

По мнению депутатов, данные меры позволят обеспечить прозрачность осуществления налогового контроля, предотвращению возможных случаев коррупции.

Кроме того, в проекте определены права и полномочия налогоплательщиков и налоговых органов. Виды налоговых проверок сокращены с 13 до 3 видов.

Кроме того, согласно вносимым новшествам, предлагается внедрить механизм своевременного возврата суммы излишне уплаченного налога и зачета (возврата) суммы излишне взысканного налога. То есть уплата пени налогоплательщику налоговым органом будет осуществляться за каждый просроченный день возврата суммы налога. Для иностранных туристов вводится возврат НДС по принципу «Tax free». Отменяется уплата НДС при безвозмездной передаче имущества (услуг). Снижается ставка единого социального платежа с 25 до 12 процентов для государственных предприятий с долей государства в уставном фонде которых 50 процентов и более.

В проекте предусматривается приостановление налоговыми органами операций, осуществляемых налогоплательщиком по банковским счет-фактурам, сроком не более 30 дней. В ходе обсуждений депутаты выступили с рядом мнений и предложений. По итогам прений проект был принят.