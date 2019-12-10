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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Исполнительный директор Международного аналитического центра Think Tank НВМРС выступил на 74-й сессии ГА ООН

CA-NEWS (MNG) -  Исполнительный директор Международного аналитического центра Think Tank НВМРСЭрдэнэцогт Одбаяр выступил на пленарном заседании высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном всеобъемлющему среднесрочному обзору осуществления Венской программы действий (ВПД) для развития, не имеющего выхода к морю Страны (НВМРС) за десятилетие 2014-2024 гг. 5 декабря 2019 г.

Директор-исполнитель проинформировал пленарное заседание среднесрочного обзорного совещания о последних достижениях НВМРС в области исследовательских проектов и успешной организации международных и региональных мероприятий, рабочих совещаний и семинаров с его партнерскими организациями, такими как организации системы ООН и другие исследовательские институты.

После выражения Международного аналитического центра Think Tank в отношении полной приверженности НВМРС делу поддержки НВМРС Исполнительный директор призвал все развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, которые еще не ратифицировали Многостороннее соглашение о создании международного аналитического центра, сделать это при первой же возможности и попросил партнеры по развитию и Друзья НВМРС для поддержки и эффективного использования Международного аналитического центра для обмена опытом и ноу-хау, исследованиями и решениями проблем, связанных с внедрением (Vienna Programme of Action -VPoA) и ЦУР, как указано в Статье 64 (j) VPoA.

Пленарное заседание высокого уровня продолжилось тематическими сессиями и завершилось 6 декабря 2019 года.

Представлена инициатива Монголии в отношении группы НВМРС в ВТО.

С. Сухболд, посол и Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций, принял участие в сессии по упрощению процедур торговли, состоявшейся 6 декабря в Нью-Йорке в рамках всеобъемлющего среднесрочного обзора высокого уровня осуществления Венской программы действий по Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 гг.

На встрече представители развивающихся стран и стран транзита, не имеющих выхода к морю, обменялись мнениями об упрощении процедур торговли, транзитных системах и роли экономических коридоров в развитии НВМРС и сообщили об осуществлении Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации и о возможностях принося больше преимуществ для НВМРС. Посол С. Сухболд проинформировал о прогрессе, достигнутом на национальном уровне в осуществлении Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО, такого как создание экономического коридора и соглашений о свободной торговле. Он также отметил инициативу Монголии по созданию группы НВМРС в ВТО с целью защиты прав стран и координации торговли и выразил готовность сотрудничать с НВМРС в этом отношении.

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