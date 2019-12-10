Нет никаких препятствий для подключения платежных систем Таджикистана - ЦБ России

CA-NEWS (TJ) - Центробанк России заявил, что законодательство этой страны не противоречит подключению платежных систем, обеспечивающих переводы, к процессинговому центру Нацбанка Таджикистана.

Ранее некоторые из платежных систем посетовали на то, что законы России не позволяют им подключиться к обновленной системе денежных переводов Таджикистана.

Национальный процессинговый центр (НПЦ) при Нацбанке Таджикистана по переводу денежных средств заработал с 3 декабря 2019. Это означает, что все трансграничные переводы, в том числе из России, будут идти только через него, и НБТ возьмет их под свой контроль. В финансовом регуляторе разъяснили, что власти таким образом якобы хотят предотвратить отмывание денег и обезопасить местные банки и население от невозвращения денег, выданных платежными системами.

На сегодняшний день к НПЦ подключились две платежные системы - "Юнистрим" и "Контакт". В главном финансовом регуляторе сообщили 9 декабря, что в ближайшее время к процессинговому центру будет подключен также Western Union, но компания пока не подтвердила и не опровергла данное заявление.

Пресс-служба Центрального банка России ответила на письменный запрос Радио Озоди: «Российское законодательство допускает подключение платежных систем, которые осуществляют трансграничные денежные переводы, к процессинговому центру Нацбанка Таджикистана. Для этого нет необходимости вносить изменения в Федеральный закон № 161». Речь идет о федеральном законе «О нацинальной платежной системе», который, по данным некоторых платежных систем, противоречит требованиям Нацбанка Таджикистана для подключения к процессинговому центру.

В частности, в пресс-службе платежной системы «Золотая корона», на которую еще неделю назад приходилось 82% всех переводов из России в Таджикистан, сообщили Радио Озоди, что условия деятельности, выдвинутые Нацбанком РТ, противоречат федеральному закону №161.

По словам администраторов этой системы, согласно закону, расчетным центром может выступать только банк или финансовое учреждение, расположенное на территории России, и которое имеет лицензию Центрального банка России. Однако согласно требованиям Национального банка Таджикистана, системы денежных переводов должны открыть счет в Национальном банке Таджикистана и перевести туда сумму, равную месячному объему переводов. Эти требования являются основной причиной разногласий между Национальным банком и некоторыми российскими системами денежных переводов.

Мария Михайлова, председатель Национальной платежной ассоциации России, в которую входят системы денежных переводов, сказала, что те компании, которые приняли требования Национального банка Таджикистана и подключились к процессинговому центру, рискуют нарушить российское законодательство. Однако Центробанк России официально объявил, что подключение систем денежных переводов к процессинговому центру Таджикистана не противоречит законодательству этой страны.

На сегодняшний день к НПЦ подключены только две российские системы - Unistream и Contact. «Золотая корона», крупнейшая система денежных переводов в Таджикистане, которая утверждала, что требования Таджикистана противоречат российским законам, фактически прекратила работу в Таджикистане.

Пресс-служба Нацбанка Таджикистана 4 декабря сообщила, что в настоящее время только две системы денежных переводов "Юнистрим" и Contact имеют официальное разрешение на работу в стране. Вскоре к ним подключится и Western Union, заверили в Нацбанке. Новые правила Нацбанка обеспокоили многих таджикистанцев, которые живут за счет денежных переводов трудовых мигрантов.