Генпрокуратура Узбекистана проводит онлайн опрос о коррупции в школах

CA-NEWS (UZ) - Генеральной прокуратурой Узбекистана проводятся ряд мероприятий по преобразованию системы образования в «Сферу без коррупции», сообщили местные СМИ.



В целях выявления и анализа негативных случаев в общеобразовательных учреждениях, послуживших причиной недовольства родителей, совместно с Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете Министров и Министерством народного образования в интернете проводится онлайн-опрос.

В целях обеспечения повышения качества образования и воспитания, также эффективного и целевого использования материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях, Генпрокуратура просит активного участия в онлайн-опросе.

Опрос проводится по адресу: https://sorov.prokuratura.uz.