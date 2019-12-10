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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Узбекистана проводит онлайн опрос о коррупции в школах

CA-NEWS (UZ) -  Генеральной прокуратурой Узбекистана проводятся ряд мероприятий по преобразованию системы образования в «Сферу без коррупции», сообщили местные СМИ.

В целях выявления и анализа негативных случаев в общеобразовательных учреждениях, послуживших причиной недовольства родителей, совместно с Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете Министров и Министерством народного образования в интернете проводится онлайн-опрос.

В целях обеспечения повышения качества образования и воспитания, также эффективного и целевого использования материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях, Генпрокуратура просит активного участия в онлайн-опросе.

Опрос проводится по адресу: https://sorov.prokuratura.uz.

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