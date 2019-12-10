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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские школьники завоевали в Камбодже 42 кубка в олимпиаде по ментальной арифметике

CA-NEWS (MNG) -  В национальную сборную Монголии вошли 55 учеников академии интеллектуального развития "Тояа". Команда произвела фурор и вернулась в страну с победой.

В Камбоджии с 7 по 8 декабря прошли 24-ые международные соревнования по ментальной арифметике, в которых приняли участие более 4 тыс. детей из 40 стран.

В общей сложности, монгольская сборная завоевала 42 кубка, из которых 36 – золотых, 6 – серебряных.

Ментальная арифметика как образовательная методика существует уже 25 лет. Это высокоэффективная программа развития интеллекта, основная цель которой – гармоничное развитие умственных, коммуникативных, лидерских и творческих способностей ребенка. Более того, cистема помогает считать в уме быстрее калькулятора.

Как отмечают эксперты, в цифровую эпоху, когда мир стремительно меняется, тема интеллектуального и личностного развития становится особенно актуальной. Олимпиады и турниры дают возможность детям проверить свои знания и реализовать возможности на международном уровне.

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