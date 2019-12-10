Таджикистан стал сопредседателем «Стамбульского процесса»

CA-NEWS (TJ) - 9 декабря в Стамбуле прошла 8-я Министерская конференция «Сердце Азии/Стамбульский процесс» под названием «Мир, партнерство, процветание», в которой приняли участие международные организации и страны-участницы «Сердце Азии/Стамбульский процесс», сообщает пресс-служба МИД РТ.



В работе Конференции приняла участие делегация Таджикистана во главе с министром иностранных дел РТ Сироджиддин Мухриддином.

На конференции с приветственной речью выступили президент Афганистана Ашраф Гани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По итогам дискуссий Конференция приняла Стамбульскую декларацию. На ее основе сопредседательство в Сердце Азии/Стамбульский процесс в 2020 году переходит к Республике Таджикистан. Инициатива Таджикистана была единогласно поддержана участниками конференции.

На полях Конференции состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с Помощником Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии г-жой Элис Уэллс, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные со взаимоотношением и сотрудничеством двух государств.