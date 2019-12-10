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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Япония планирует принять участие в модернизации газотранспортной системы Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Министерстве энергетики Узбекистана состоялась встреча с делегацией Японии во главе с генеральным директором Бюро по торгово-экономическому сотрудничеству METI Шином Хосака, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи узбекской стороной отмечено перспективное сотрудничество с таким японскими копаниями как Mitsubishi Corporation, Yokogawa Corporation и Marubeni Corporation. Подчеркнуто, что проводимая в настоящее время политика страны открыта для привлечения прямых инвестиций в энергетический сектор республики на основе внедрения передовых технологий.

Обсуждена возможность реализации второй фазы программы по модернизации газотранспортной системы Узбекистана с внедрением центра диспетчеризации, мониторинга и управления объектами газовой инфраструктуры (SCADA) с компанией Marubeni Corporation и внедрения Автоматизированной системы управления технологическим процессом с компанией Yokogawa.

Узбекской стороной было также предложено сотрудничество в проектах, таких как финансирование строительства 4 установки ПГУ на АО «Навоийской ТЭС», сотрудничество в рамках проекта по строительству ПГУ на Сырдарьинской ТЭС на принципах ГЧП, проект по развитию потенциала электроэнергетического сектора, цель которого – поставка запасных частей, обслуживание, техническое консультирование для регулярных инспекций, подготовка шеф-инженеров и установка удаленного мониторинга ПГУ.

В настоящее время АО «Узбекнефтегаз» совместно с Mitsubishi Corporation изучается перспективность предлагаемых проектов, в этой связи ожидается подписание меморандума о взаимопонимании.

Отмечается, что уже заключен меморандум о взаимопонимании с компанией Yokogawa Corporation в области автоматизации систем управления технологическими процессами АО «Узбекнефтегаз». Стороны готовятся к подписанию рамочного соглашения.

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